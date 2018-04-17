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Власти Москвы обозначили защиту прав медиков в качестве приоритетной задачи на 2018 год
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Власти Москвы обозначили защиту прав медиков в качестве приоритетной задачи на 2018 год 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы назвали защиту прав медицинских работников приоритетной задачей 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, как власти и медицинское сообщество восприняли оправдательный приговор гематологу Елене Мисюриной.
Накануне Мосгорсуд оправдал Мисюрину по делу об оказании услуг, повлекших смерть пациента.
"То, что делают наши коллеги, всегда сопряжено с рисками. Профессиональное сообщество было очень обеспокоено этой ситуацией. Защита прав медицинских работников является нашим приоритетом на 2018 год", — сказал он.
Ранее Хрипун сообщил ТАСС, что Мисюрина вернулась к работе, и «к ней нет нареканий»
Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда вернула дело в прокуратуру для устранения недостатков, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют постановлению приговора или иного решения по делу. Мотивы судебной коллегии Мосгорсуда будут изложены в полном тексте решения. Также Мосгорсуд вынес частные определения в адрес прокурора ЮЗАО, органов предварительного следствия и Черемушкинского суда.
Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной в оказании в 2013 году услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорил к двум годам колонии общего режима. По версии стороны обвинения, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и повредила сосуды пациентки, которая через несколько дней скончалась.
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