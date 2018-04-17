Власти Москвы обозначили защиту прав медиков в качестве приоритетной задачи на 2018 год

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы назвали защиту прав медицинских работников приоритетной задачей 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун , отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, как власти и медицинское сообщество восприняли оправдательный приговор гематологу Елене Мисюриной.

Накануне Мосгорсуд оправдал Мисюрину по делу об оказании услуг, повлекших смерть пациента.

"То, что делают наши коллеги, всегда сопряжено с рисками. Профессиональное сообщество было очень обеспокоено этой ситуацией. Защита прав медицинских работников является нашим приоритетом на 2018 год", — сказал он.

Ранее Хрипун сообщил ТАСС, что Мисюрина вернулась к работе, и «к ней нет нареканий»

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда вернула дело в прокуратуру для устранения недостатков, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют постановлению приговора или иного решения по делу. Мотивы судебной коллегии Мосгорсуда будут изложены в полном тексте решения. Также Мосгорсуд вынес частные определения в адрес прокурора ЮЗАО, органов предварительного следствия и Черемушкинского суда.