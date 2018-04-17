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На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
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На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.
В рамках форума пройдут встречи с менторами и участниками портфеля московского венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров и менторов. Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе, Илоне Маске и других предпринимателях-инноваторах.
Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада «МОЗГВА», в рамках которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В перерывах между пленарными заседаниями на площадке Департамента можно будет воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
"Российский Интернет Форум — квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно", — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ — ежегодный форум деятелей Рунета. Традиционно состоится в Подмосковье, в пансионате «Лесные дали», время проведения — с 18 по 20 апреля.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).
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