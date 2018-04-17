На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.

В рамках форума пройдут встречи с менторами и участниками портфеля московского венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также будет располагаться рабочая зона.

В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров и менторов. Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе , Илоне Маске и других предпринимателях-инноваторах.

Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада «МОЗГВА», в рамках которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В перерывах между пленарными заседаниями на площадке Департамента можно будет воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.

"Российский Интернет Форум — квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно", — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

РИФ — ежегодный форум деятелей Рунета. Традиционно состоится в Подмосковье , в пансионате «Лесные дали», время проведения — с 18 по 20 апреля.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).