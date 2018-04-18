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Оплывшая Кафельникова удивила новой внешностью
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Оплывшая Кафельникова удивила новой внешностью 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Алеся Кафельникова вышла в свет с новой внешностью. Модель продемонстрировала осветленные волосы и темный загар, однако далеко не все оценили метаморфозу по достоинству.
В столичном ЦУМе состоялась весенняя вечеринка, организованная известным журналом Tatler, специально для детей отечественных знаменитостей, политиков и прочих деятелей. Для многочисленных журналистов позировали дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина, внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард, внучка Иосифа Бродского и Марины Басмановой Пелагея, дочь министра энергетики России Александра Новака Алина, наследница политика Бориса Немцова и ведущей Екатерины Одинцовой Дина и многие другие.
Не обошла своим вниманием мероприятие и дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся. Модель продемонстрировала обновленную внешность — яркий блонд и густой загар. Для выхода в свет стройная манекенщица выбрала черный топ, открывающий плечи, с длинными рукавами и джинсовую юбку.
Пользователи Сети неоднозначно оценили новый образ Кафельниковой. По их мнению, Алесе категорически не идут осветленные волосы, а еще девушку испортило «мастерство» фотографа. «да тут все совпало: и выражение лица, и жуткий блонд, и неестественный цвет кожи, не але, одним словом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «и губы ей сделали ужасно», «не Кафельникова, а какой то упоротый лис.. по выражению лица», «Леся такая в образе „дамы полусвета“? Этот блонд ее совсем не идет», «На месте Кафельниковой убила бы фотографа», «это все цвет волос. не ее это», «Тут и лицо какое-то оплывшее, и глаза странные», «Леся как грязная. На ногах этот автозагар выглядит как страшные бурые колготки 80 ден. И цвет волос ещё более все это усугубляет», — раскритиковали в пух и прах модель пользователи Сети.
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