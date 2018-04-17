«Крестьянский» загар, блонд из нулевых и «новая» грудь: Алеся Кафельникова сама на себя не похожа

Не пропустила тусовку и 19-летняя Алеся Кафельникова — модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова . Хотя узнать Алесю было непросто. Шоколадный «крестьянский» загар, контрастирующие с ним и выкрашенные в ядовитый блонд в лучших традициях нулевых волосы удивляют так же, как внезапно увеличившаяся грудь модели — хотя, возможно, за последнее стоит винить чересчур обтягивающий топ Алеси. Загар Алеся Кафельникова привезла из Таиланда , где отдыхала с начала апреля и откуда делилась массой курортных фотографий, а вот прическа — определенно заслуга московских стилистов. А тебе нравится новый образ Алеси Кафельниковой? Горячо или чересчур? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru