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«Крестьянский» загар, блонд из нулевых и «новая» грудь: Алеся Кафельникова сама на себя не похожа
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«Крестьянский» загар, блонд из нулевых и «новая» грудь: Алеся Кафельникова сама на себя не похожа 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Не пропустила тусовку и 19-летняя Алеся Кафельникова — модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова. Хотя узнать Алесю было непросто.
Шоколадный «крестьянский» загар, контрастирующие с ним и выкрашенные в ядовитый блонд в лучших традициях нулевых волосы удивляют так же, как внезапно увеличившаяся грудь модели — хотя, возможно, за последнее стоит винить чересчур обтягивающий топ Алеси. Загар Алеся Кафельникова привезла из Таиланда, где отдыхала с начала апреля и откуда делилась массой курортных фотографий, а вот прическа — определенно заслуга московских стилистов.
А тебе нравится новый образ Алеси Кафельниковой? Горячо или чересчур?
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Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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