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Коммунальщики отремонтировали ограждение спортивной площадки на Трифоновской улице
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Коммунальщики отремонтировали ограждение спортивной площадки на Трифоновской улице 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Ограждение спортивной площадки во дворе по адресу улица Трифоновская, 4 починили коммунальные службы. С просьбой о ремонте на портал «Наш город» обратился местный житель.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту ограждения спортивной площадки, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)
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