Война нового формата: как США «управляют миром» с 90-х годов

США пытаются удержать концепцию могнополярного мира и управлять всеми, в том числе и Европой

«Америка завладела Европой полностью, и правительства, которые там существуют, они колониальные… Конечно, сейчас стоит вопрос, сможет ли Америка удержать концепцию монополярного мира и управлять всем, в том числе и Европой. На самом деле, жестко стоит очень вопрос, мы не должны все это недооценивать», — предостерег эксперт.

По словам Рыбакова, мир сейчас находится в условиях третьей мировой войны, совершенно отличающейся от тех войн, к которым привыкло человечество.

«По сути дела, это мировая война. Она идет не в такой горячей фазе, в которой была Вторая мировая, но это мировая война, и началась она с падения Берлинской стены и с операции «Буря в пустыне», — предположил эксперт.

Операция многонациональных сил (МНС), получившая название «Буря в пустыне», началась 17 января 1991 года. Санкционированная Совбезом ООН , она была направлена на освобождение захваченного Ираком Кувейта . В 1990 году президент Ирака Саддам Хусейн обвинил соседнюю страну Кувейт в воровстве нефти из приграничных месторождений. Кувейтский эмир шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер согласился на переговоры. В ходе переговоров Ирак потребовал, чтобы Кувейт простил ему долг в 15 миллиардов долларов, а также выплатил компенсацию в 2,5 миллиарда долларов за нанесенный моральный ущерб. Переговоры закончились тем, что 2 августа иракская армия численностью в несколько сот тысяч человек перешла границу Кувейта, а авиация Ирака стала бомбить кувейтские города. Иракские войска оккупировали Кувейт за один день. Эмир бежал из страны. Захватив Кувейт, Саддам Хусейн стал обладателем пятой части мировых запасов нефти.

2 августа 1990 года, в день вторжения, Совет Безопасности ООН принял резолюцию №660 о немедленном выводе иракских войск из Кувейта. Организация объединенных наций пыталась решить конфликт политическими способами, но позже было принято решение начать операцию «Буря в пустыне». Кувейт был полностью освобожден 27 февраля 1991 года, а шестого марта было заключено перемирие. Многие политологи полагают, что именно с операции «Буря в пустыне» началось глобальное переустройство мира, которое привело к становлению США главным игроком на мировой арене.

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