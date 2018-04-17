Оренбургский Заксоб планирует запретить журналистам из США посещать парламент

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области выступили с инициативой принять запрет на посещение регионального парламента иностранными журналистами. Постановление будет рассмотрено на ближайшем заседании оренбургских парламентариев уже завтра, 18 апреля.

«Законодательное собрание области постановляет установить запрет на посещение Законодательного собрание Оренбургской области предстаителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки , признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — гласит текст документа.

Документ поступил в аппарат областного Заксоба еще в декабре прошлого года. Тогда же аналогичный запрет был введен в Государственной думе в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США . В своем постановлении депутаты рекомендовали региональным парламентам принять аналогичные постановления.

Комитет по вопросам местного самоуправления областного Заксоба рекомендовал принять проект решение в целом. Замечаний и предложений к проекту постановления не поступало.