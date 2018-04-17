РСХБ направит 2,5 млрд на развитие индустриального парка «Ставрополье» 

Россельхозбанк открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на строительство мясоперерабатывающего завода, которое ведет ООО «МПК „Деликатесы“на территории индустриального агропромышленного парка „Ставрополье“.
На новом заводе будет реализован полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Мощность предприятия — до20тысячтоннв год. Запуск запланирован в четвертом квартале 2019 года.
Проект реализуется в рамках комплексного развития территории регионального индустриального парка „Ставрополье“ и предполагает поэтапное создание производственно-сбытовой инфраструктуры. Уникальный для Юга России агропарк концентрирует мощности хранения и переработки сельхозпродукции с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий, объединяет торговые и сервисные площади. Полностью завершить строительство парка планируется в 2025 году.