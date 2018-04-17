РСХБ направит 2,5 млрд на развитие индустриального парка «Ставрополье»

Россельхозбанк открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на строительство мясоперерабатывающего завода, которое ведет ООО «МПК „Деликатесы“на территории индустриального агропромышленного парка „Ставрополье“.

На новом заводе будет реализован полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Мощность предприятия — до20тысячтоннв год. Запуск запланирован в четвертом квартале 2019 года.