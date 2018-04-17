Мосгорнаследие завершило противоаварийные работы в ротонде XVIII века на териитории МГТУ им. Н. Баумана

Завершены противоаварийные работы в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ им. Н. Баумана на ул. 2-я Бауманская, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

В департаменте подчеркнули, что ротонда является частью объекта культурного наследия федерального значения «Техническое училище (перестройка бывшего „Слободского дворца“ после пожара 1812 г., архитектор Доменико Жилярди»).

В ходе инженерно-технического обследования специалисты Мосгорнаследия установили, что конструкция ротонды частично деформирована и требуется проведение противоаварийных работ.

«На колоннах образовалось множество горизонтальных трещин (до 12 мм), а также трещина в своде перекрытия цокольного этажа (50 мм.). На основании выводов инженерно-технического обследования был разработан проект противоаварийных работ. Специалисты усилили фундамент и грунт основания ротонды, укрепили стены, колонны и цоколь, а также провели противооползневые мероприятия. Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, я думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета» — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

В середине XVIII века на территории немецкой слободы были выстроены главный дом с двумя боковыми флигелями и гротами. На тот момент эта территория принадлежала графу Алексею Бестужеву-Рюмину. В 1826 г. Слободской дворец был передан в ведение Воспитательного дома, на его месте было решено устроить ремесленную школу. Работа по созданию проекта и перестройке бывшего Слободского дворца была поручена архитектору Д. Жилярди. Его помощником и соавтором был Афанасий Григорьев. Они увеличили объем здания и украсили фасады в стиле позднего московского ампира.

В 1868 г. ремесленное училище было преобразовано в императорское московское техническое училище. В начале ХХ века на территории было построено несколько корпусов, в том числе по проекту знаменитого московского архитектора Льва Кекушева. С 1989 г. училище носит название Московского государственного технического университета им. Н. Баумана.