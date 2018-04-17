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В «Домодедово» рассказали о системе распознавания лиц на входах в аэропорт
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В «Домодедово» рассказали о системе распознавания лиц на входах в аэропорт 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
На одной из входных групп аэровокзала система распознавания лиц с помощью видеокамер сопоставляла лица людей из реального пассажиропотока со специальной базой данных и анализировала архивные видеозаписи. Предназначенная для тестирования база данных состояла из фотографий сотрудников аэропорта.
В «Домодедово» планируют использовать технологию для работы службы безопасности аэропорта и правоохранительных органов. В работе над пилотным проектом участвовала группа компаний «ХайТэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, взятая за основу отечественной разработки распознавания лиц «Видеотэк».
В январе 2018 года российская авиакомпания S7 Airlines сообщила о намерении установить системы распознавания лиц в бизнес-залах «Домодедово». Разработчиком технологии выступил стартап VisionLabs.
Компания планирует предлагать своим пассажирам «персонализированные услуги» благодаря данным с видеокамер, установленных на входе в залы и распознающих пассажиров S7 с помощью нейросетей.
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