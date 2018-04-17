В «Домодедово» рассказали о системе распознавания лиц на входах в аэропорт

На одной из входных групп аэровокзала система распознавания лиц с помощью видеокамер сопоставляла лица людей из реального пассажиропотока со специальной базой данных и анализировала архивные видеозаписи. Предназначенная для тестирования база данных состояла из фотографий сотрудников аэропорта.

«Домодедово» планируют использовать технологию для работы службы безопасности аэропорта и правоохранительных органов . В работе над пилотным проектом участвовала группа компаний «ХайТэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, взятая за основу отечественной разработки распознавания лиц «Видеотэк».

В январе 2018 года российская авиакомпания S7 Airlines сообщила о намерении установить системы распознавания лиц в бизнес-залах «Домодедово». Разработчиком технологии выступил стартап VisionLabs.

Компания планирует предлагать своим пассажирам «персонализированные услуги» благодаря данным с видеокамер, установленных на входе в залы и распознающих пассажиров S7 с помощью нейросетей.