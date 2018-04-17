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«Домодедово» внедрит в систему безопасности автоматизированное распознавание лиц
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«Домодедово» внедрит в систему безопасности автоматизированное распознавание лиц 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Московский аэропорт «Домодедово» завершил пилотное тестирование автоматизированного распознавания лиц, по результатам испытания точность идентификации составила более 90%, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
«Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей», — говорится в сообщении.
Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.
В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний «ХайТэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».
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