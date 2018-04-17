На Ямале готовятся к навигации. Сталкивать суда не придётся, их поднимет большая вода

Ямальские речники активно готовятся к навигации. На судоремонте сейчас находятся теплоходы «Лиман», «Луток», «Оско», «Буревестник» и ПК-5. Об этом сегодня, 17 апреля, главный специалист по производству Ямало-Ненецкого окружного управления водных путей и судоходства Александр Ушанов сообщил журналистам.

Он рассказал, что на теплоходе «Луток» проводится капремонт — меняется сильно износившийся корпус. Это судно будет выставлять обстановку на Большой Оби в районе села Горки. На теплоходе «Лиман» полностью отремонтирован двигательно-рулевой комплекс, здесь уже вытащили и проверили валы, поменяли втулки гудрича. На теплоходе «Буревестник» отремонтирован вал, полностью сменена облицовка.

«На всех судах проводится средний, капитальный или текущий ремонт, — отметил Александр Ушанов. — Требования регистра ужесточаются. На ремонтной базе работают токари, сварщики, есть кузнец, но основную работу выполняют экипажи: капитаны, механики, мотористы».

По словам Александра Ушанова, планы по заготовке установочного плавучего и берегового инвентаря уже выполнены. Ежегодно изготавливается по 200 бакенов — при большой воде много знаков сносит, а также бывает рыбаки снимают со знаков доски и растаскивают их по своим избушкам.