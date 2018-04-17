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На Ямале готовятся к навигации. Сталкивать суда не придётся, их поднимет большая вода
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На Ямале готовятся к навигации. Сталкивать суда не придётся, их поднимет большая вода 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские речники активно готовятся к навигации. На судоремонте сейчас находятся теплоходы «Лиман», «Луток», «Оско», «Буревестник» и ПК-5. Об этом сегодня, 17 апреля, главный специалист по производству Ямало-Ненецкого окружного управления водных путей и судоходства Александр Ушанов сообщил журналистам.
Он рассказал, что на теплоходе «Луток» проводится капремонт — меняется сильно износившийся корпус. Это судно будет выставлять обстановку на Большой Оби в районе села Горки. На теплоходе «Лиман» полностью отремонтирован двигательно-рулевой комплекс, здесь уже вытащили и проверили валы, поменяли втулки гудрича. На теплоходе «Буревестник» отремонтирован вал, полностью сменена облицовка.
«На всех судах проводится средний, капитальный или текущий ремонт, — отметил Александр Ушанов. — Требования регистра ужесточаются. На ремонтной базе работают токари, сварщики, есть кузнец, но основную работу выполняют экипажи: капитаны, механики, мотористы».
По словам Александра Ушанова, планы по заготовке установочного плавучего и берегового инвентаря уже выполнены. Ежегодно изготавливается по 200 бакенов — при большой воде много знаков сносит, а также бывает рыбаки снимают со знаков доски и растаскивают их по своим избушкам.
По наблюдениям ремонтников, воды и в этом году будет много, где-то на метр больше, чем в прошлом году. Сталкивать суда не придётся, они поднимутся сами. После того, как лёд пройдёт, в течение трёх дней должна быть выполнена обстановка. Путейские бригады выставят средства навигационного ограждения: береговые и плавучие буи, бакена, навигационные знаки на реках Большая Обь, Малая Обь, Полуй, Таз, Пур, Надым, Антипаюта, включая Обскую и Тазовскую губы. Протяжённость внутренних водных путей, расположенных в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, — 3621 километр.
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