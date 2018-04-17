Ещё
Певица Глюкоза рассказала о крахе карьеры и проблемах с наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Глюкоза рассказала о крахе карьеры и проблемах с наркотиками 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В честь юбилея творческой деятельности певица Наталья Ионова (Глюкоза) рассказала о проблемах с алкоголем и наркотиками в 12 лет, объяснив причины спада карьеры.
Певица Наталья Ионова, ставшая популярной в 12 лет, рассказала изданию Super, что прибегала к наркотикам в раннем возрасте:
«Мне было 12 лет, я снималась в кино. На тот момент мне казалось, что я перепробовала все наркотики, которые существуют, и там же я попробовала портвейн. Героин я пробовала несколько раз, но потом я видела, как умирали люди. Вся шахта лифта в нашем подъезде была завалена шприцами», — вспоминает Ионова.
По ее словам, продюсер Максим Фадеев, создавший проект «Глюкоза», спас ее. Когда они познакомились, Фадеев увидел ее «наглой, пьяной девкой, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера».
По словам певицы, чтобы возобновить музыкальную карьеру, ей нужен новый репертуар «с нотками ностальгии», однако пока она гастролировала, чего не могли себе позволить многие ее коллеги. За 10 лет они смогли найти свою нишу на сцене, но, по признанию Ионовой, она находится в поиске нового пути. Связан ли он с музыкой, Наталья не уточнила.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Причиной гибели российского изобретателя в СИЗО оказались жестокие пытки Немецкую полицию подняли на ноги из-за куклы Клименко предложил открыть психиатрические стационары для телеграмофилов и роскомнадзорфобов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги131
Россия отказалась перевозить грузы НАТО481
Макрон назвал себя «ровней Путину»306
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение