Певица Глюкоза рассказала о крахе карьеры и проблемах с наркотиками

В честь юбилея творческой деятельности певица Наталья Ионова (Глюкоза) рассказала о проблемах с алкоголем и наркотиками в 12 лет, объяснив причины спада карьеры.

Певица Наталья Ионова, ставшая популярной в 12 лет, рассказала изданию Super, что прибегала к наркотикам в раннем возрасте:

«Мне было 12 лет, я снималась в кино. На тот момент мне казалось, что я перепробовала все наркотики, которые существуют, и там же я попробовала портвейн. Героин я пробовала несколько раз, но потом я видела, как умирали люди. Вся шахта лифта в нашем подъезде была завалена шприцами», — вспоминает Ионова.

По ее словам, продюсер Максим Фадеев , создавший проект «Глюкоза», спас ее. Когда они познакомились, Фадеев увидел ее «наглой, пьяной девкой, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера».

По словам певицы, чтобы возобновить музыкальную карьеру, ей нужен новый репертуар «с нотками ностальгии», однако пока она гастролировала, чего не могли себе позволить многие ее коллеги. За 10 лет они смогли найти свою нишу на сцене, но, по признанию Ионовой, она находится в поиске нового пути. Связан ли он с музыкой, Наталья не уточнила.