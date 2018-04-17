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В Германии полиция провела спецоперацию из-за обезглавленной куклы
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В Германии полиция провела спецоперацию из-за обезглавленной куклы 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Баден-Вюртемберга провела масштабную спецоперацию с привлечением 20 пожарных и четырех единиц техники из-за сообщения об «обезглавленном и окровавленноом теле», которое обнаружил во время вечерней прогулки местный житель, передает Bild.
Причем предполагаемое убийство якобы произошло в «труднодоступном месте». Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на «месте ЧП» наряженную в джинсы и свитер куклу без головы, измазанную красной краской.
Однако, как отметили в полиции, выглядела «жертва» действительно довольно натуралистично и зловеще.
— Мы не знаем, почему кукла была там брошена. Но она явно была специально подготовлена для того, чтобы выглядеть как труп, — пояснил один из сотрудников полиции.
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