В Германии полиция провела спецоперацию из-за обезглавленной куклы

Полиция Баден-Вюртемберга провела масштабную спецоперацию с привлечением 20 пожарных и четырех единиц техники из-за сообщения об «обезглавленном и окровавленноом теле», которое обнаружил во время вечерней прогулки местный житель, передает Bild

Причем предполагаемое убийство якобы произошло в «труднодоступном месте». Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на «месте ЧП» наряженную в джинсы и свитер куклу без головы, измазанную красной краской.

Однако, как отметили в полиции, выглядела «жертва» действительно довольно натуралистично и зловеще.

— Мы не знаем, почему кукла была там брошена. Но она явно была специально подготовлена для того, чтобы выглядеть как труп, — пояснил один из сотрудников полиции.