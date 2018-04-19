В «Опоре России» объяснили отказ крупных поставщиков сотрудничать с Крымом

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Виктор Лященко . Крупные российские поставщики отказываются от сотрудничества с крымскими компаниями из-за санкций, заявил председатель крымского отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Лапенко.

"Сегодня очень остро стоит вопрос отказа крупных поставщиков материковой части Российской Федерации от сотрудничества с крымскими компаниями из-за санкций, так как у большинства крупных поставщиков присутствуют иностранные инвесторы, для которых работа с Крымом , санкционным регионом, не представляется возможным", — сказал Лапенко РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

По его мнению, сегодня должна стоять четкая задача выявить таких поставщиков и бороться с такой тенденцией.

"Для крымских компаний не должны строиться преграды", — подчеркнул Лапенко.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.