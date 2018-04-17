Глава крымского УФСБ объяснил интерес зарубежных спецслужб к Крыму

"Противостояние здесь всегда было, есть и будет. Кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем. Естественно, Босфор, выход в Средиземное море вот здесь управляется… Поэтому всегда была борьба и война за эту территорию", — пояснил он.

Палагин отметил и происходившие на полуострове из века в век «состязания спецслужб».

"И состязания спецслужб происходили на этой территории, и интриги плелись именно вокруг этой территории, так как все понимают геостратегическую значимость крымского полуострова", — заключил он.