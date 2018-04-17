Highly likely: соберет ли ОЗХО свидетелей и потерпевших

Сегодня канадский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран G7 с призывом к России признать свою вину в деле отравления Скрипалей. А заодно ответить на два идиотских вопроса, которые неоднократно задавала нам Великобритания

Зачем вы отравили Сергея и Юлию Скрипаль ? Как вы провезли «Новичок» на территорию Великобритании?

Только изощренный англосаксонский ум может оперировать предположением как доказанным фактом.

Да-да, highly likely прочно укоренилось в международной политике, выражение уже не режет слух и не вызывает улыбки.

Какой уж тут смех, если именно highly likely послужило поводом для масштабной дипломатической войны, экономических санкций, а потом спланированной агрессии против суверенной Сирии

Вся ситуация — это тест на прочность связи между национальными элитами и простым народом, которому скармливают фейки.

Тем она мне и любопытна. Я вовсе не хочу сказать, что в странах Большой семерки вот-вот начнутся бунты против своих правительств ради правды на земле. Никому нет никакого дела ни до России, ни, уж тем более, до Сирии.

Однако критическая масса заполняет чашу терпения, и что станет последней каплей, мы, разумеется, не знаем. Ясно только, что это будут не международные отношения, а какие-то внутренние проблемы, которые можно будет решить только в том случае, если тебе доверяют избиратели.

Фейков против собственного благополучия, приправленных безотказным highly likely, граждане коллективного Запада в какой-то момент могут и не потерпеть. Вот тогда, возможно, они и припомнят своим политикам и «пробирку Колина Пауэлла », и «дело Скрипалей», и инсценировки «Белых касок» на Ближнем Востоке.

Но знают ли те же американцы, что те, кто управляют страной, часто принимают важнейшие решения на основании фейков?

Оказывается, знают.

Репортаж протрамповского кабельного канала One America News из сирийской Думы подтвердил российскую версию: химическая атака была инсценировкой, сообщает ТАСС . Незнакомые люди у строили панику в местной больнице, облили всех водой, сняли все на видео, а потом быстро ушли.

Побеседовал журналист-американец и с главврачом. Он сообщил, что в тот день погибших от воздействия отравляющих веществ не было, не было замечено и признаков их применения.

Чтобы было понятно: One America News — телеканал в США весьма популярный, по данным на август прошлого года на него было подписано 35 миллионов домов. То есть, охват аудитории — не менее ста миллионов человек.

Кроме того, на информацию One America News неоднократно ссылался Дональд Трамп , его журналисты имеют постоянную аккредитацию на брифингах Белого дома. Полагаю, репортаж из Сирии может заставить огромное число американцев изменить свое мнение о «скотине Асаде».

Весьма скептично к раздуваемой теме о боевых отравляющих веществах, которые по всему миру якобы применяет Россия, настроено население всех стран G7. Хотя доля скептиков, вероятно, не везде одинакова.

На мой взгляд, мы напрасно связываем большие надежды с инспекцией Организации по запрещению химического оружия, которая завтра отправится в Думу. Я удивлюсь, если эксперты не найдут там следов хлора, иприта или «Новичка» — в докладе ОЗХО всегда найдется место для универсальной формулы highly likely.

Но мы пообещали привезти на заседание Исполсовета тех, кто стали невольными участниками инсценировки. Это важные свидетели, показания которых в состоянии повлиять на тех, кто регулярно воздерживается при голосовании.

Глядишь, шаг за шагом и выведем англосаксов на чистую воду. А потом взять и потребовать от Великобритании привезти в Гаагу Сергея и Юлию Скрипаль. Пусть расскажут о своем самочувствии до и после отравления. Где пропадали с 4 марта, что видели, с кем беседовали.

Было бы интересно послушать их интерпретацию событий, правда?