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Молодые ученые со всей России съехались в Коньково на конференцию
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Молодые ученые со всей России съехались в Коньково на конференцию 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Молодая наука», которая ежегодно проходит в МФЮА, в очередной раз дала возможность на одной площадке встретиться студентам из разных уголков страны, которых объединяет любовь к науке, желание получать новые знания и опыт и делиться собственными мыслями. Конференция прошла в МФЮА уже в пятый раз.
Участники представляли и защищали свои научные статьи и доклады по нескольким направлениям: гуманитарные науки, юриспруденция, таможенное дело, финансы и бухучет, экономика и управление, менеджмент и маркетинг, строительство и городское хозяйство, архитектура, дизайн, журналистика, реклама и связи с общественностью.
Были представлены доклады на самые разнообразные темы: от христианских меньшинств в Китае до образа Ксении Собчак в современных СМИ. Обсудили новаторские проекты в дизайне, раздражающие образы в рекламе и многие другие темы. Конечно, все не перечислить, ведь в конференции поучаствовало более 100 докладчиков!
Выступления молодых ученых вызывали живой отклик у коллег и массу вопросов, разгорались настоящие дискуссии! Неудивительно, что работа в каждой секции длилась по несколько часов.
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