Саратовского фермера обокрали на полмиллиона рублей

Кладовщик и две кассирши из Саратова украли из кассы частного предприятия 688 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали, что 16 апреля в правоохранительные органы обратился глава фермерского хозяйства с просьбой разобраться с недостачей в кассе.

Предприниматель утверждает, что две продавщицы и кладовщик из его строительного магазина в Самойловском районе присвоили себе денежные средства в размере 688 276 рублей.

В ходе расследования, как сообщают правоохранители, 41-летний житель села Ольшанка, 33— и 34-летняя жительницы поселка Самойловка опрошены. В настоящий момент проводится проверка, которая и выяснит, кто именно стащил чуть более полмиллиона рублей.