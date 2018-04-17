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Саратовского фермера обокрали на полмиллиона рублей
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Саратовского фермера обокрали на полмиллиона рублей 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Кладовщик и две кассирши из Саратова украли из кассы частного предприятия 688 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали, что 16 апреля в правоохранительные органы обратился глава фермерского хозяйства с просьбой разобраться с недостачей в кассе.
Предприниматель утверждает, что две продавщицы и кладовщик из его строительного магазина в Самойловском районе присвоили себе денежные средства в размере 688 276 рублей.
В ходе расследования, как сообщают правоохранители, 41-летний житель села Ольшанка, 33— и 34-летняя жительницы поселка Самойловка опрошены. В настоящий момент проводится проверка, которая и выяснит, кто именно стащил чуть более полмиллиона рублей.
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