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Мэр Неаполя выступил против американских подлодок у берегов Италии
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Мэр Неаполя выступил против американских подлодок у берегов Италии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис высказал свое недовольство по поводу присутствия американской атомной субмарины на рейде в городской гавани.
Градоначальник обратился к командующему портом Неаполя Артуро Фараоне с просьбой вмешаться в эту ситуацию, чтобы подобное «больше не повторилось».
"Я знал, что 20 марта американская атомная подводная лодка Uss John Warner встала на рейд в гавани нашего города. Я также ознакомился с приказом, который вы издали для обеспечения необходимых мер. В этой связи я хотел бы отметить, что по моей инициативе 23 сентября 2015 года была утверждена резолюция, согласно которой неаполитанский порт был объявлен «безъядерной зоной», — заявил Де Маджистрис.
Мэр Неаполя также подчеркнул, что городские власти намерены запретить швартовку либо остановку любого плавательного средства на атомном ходу, либо с ядерным вооружением.
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