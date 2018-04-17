Мэр Неаполя выступил против американских подлодок у берегов Италии

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис высказал свое недовольство по поводу присутствия американской атомной субмарины на рейде в городской гавани.

Градоначальник обратился к командующему портом Неаполя Артуро Фараоне с просьбой вмешаться в эту ситуацию, чтобы подобное «больше не повторилось».

"Я знал, что 20 марта американская атомная подводная лодка Uss John Warner встала на рейд в гавани нашего города. Я также ознакомился с приказом, который вы издали для обеспечения необходимых мер. В этой связи я хотел бы отметить, что по моей инициативе 23 сентября 2015 года была утверждена резолюция, согласно которой неаполитанский порт был объявлен «безъядерной зоной», — заявил Де Маджистрис.

Мэр Неаполя также подчеркнул, что городские власти намерены запретить швартовку либо остановку любого плавательного средства на атомном ходу, либо с ядерным вооружением.