Десять точек роста для мегаполиса

Мэр Анатолий Локоть выступил с обращением « Новосибирск . Стратегия-2030». Глава города предложил экспертному сообществу, учёным и активистам общественных организаций обсудить десять ключевых направлений развития крупнейшего муниципалитета России

Особый статус

«У города есть и генеральный план, и стратегия социально-экономического развития, но время уже ушло вперёд, поэтому наши стратегические документы пора актуализировать, совместно обсуждать и внедрять новые формы управления. Развивать город в режиме ручного управления больше нельзя. Надо что-то менять», — заявил мэр.

Глава города предложил сделать более гибкой систему управления муниципалитетом и придать Новосибирску особый статус. Причём речь не идёт о предоставлении городу прав субъекта Федерации. Проблема решается внесением соответствующих изменений в региональное законодательство — изменений в межбюджетные отношения, по которым в доходах Новосибирска сейчас вообще отсутствуют отчисления от налога на прибыль.

«Всем памятна история с изъятием из доходов города 10% НДФЛ. Нас тогда убеждали пойти на этот шаг ради социальной устойчивости, гарантированных зарплат врачей и учителей. Относительная стабильность наступила, а деньги городу так и не вернули», — напомнил мэр. «У города должны появиться стимулы для развития, соответствующие его масштабу. Пока нет единого центра принятия решений, финансовое планирование на годы вперёд превращается в банальное „выпрашивание“ субсидий у региона».

Социалку под крыло

Несколько лет назад из-под контроля города «ушла» сфера здравоохранения. Тогда управление городскими поликлиниками и больницами передали в региональныйминздрав. Однако жители города по привычке обращаются со всеми проблемами, возникающими при некачественном лечебном обслуживании, именно в мэрию.

«Особая проблема — поликлиническое звено, за которое мы теперь не отвечаем, — пояснил мэр. — Считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о передаче полномочий управления амбулаторно-поликлиническим и профилактическим звеном обратно на уровень города».

По мнению главы города, значительно улучшить систему образования поможет создание «школы будущего». Строительство новых современных школ, поддержка их материально-технической базы, достойная зарплата педагогов и современная методика обучения — всё это приоритетные задачи муниципалитета.

Уникальность Новосибирска — его научный и образовательный потенциал. В Академгородке сосредоточены десятки научных институтов, многие из них находятся на передовом крае исследований, здесь формируется стартовая площадка крупных проектов. Недавний визит президента РФ дал научному центру новый импульс к развитию.

«Наша задача — привлекать в город специалистов мирового уровня. Для этого необходимы не только достойные зарплаты, надо создавать для них комфортную среду проживания», — уточнил мэр.

Тест на экологию

Экологические проблемы мегаполиса также требуют системного подхода. И усилий одного только города в решении этих проблем недостаточно. Чтобы сделать Новосибирск зелёным городом возле чистой реки, нужна координация всех уровней власти и софинансирование из регионального и федерального бюджетов.

С экологической темой тесно связано и развитие городского электротранспорта. По словам мэра, в планах — строительство новых линий метрополитена и развитие городского трамвая, а также переход автомобилей, общественного и грузового транспорта на газ и электричество.

«Новосибирцы должны жить в комфортном и безопасном городе — это приоритет работы муниципалитета, — отметил мэр. — Надеюсь на активное участие горожан в обсуждении «Стратегии-2030». После обсуждения мы организуем систему обратной связи, сверим мнения по всем жизненно важным вопросам. В работе над «Стратегией-2030» предлагаю опираться именно на эти принципы».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный:

— Сегодня мэр Анатолий Локоть, выступая с обращением «Новосибирск. Стратегия-2030», показал себя не просто как руководитель крупнейшего муниципалитета, а как политик-стратег, имеющий собственный взгляд на решение жизненно важных проблем всего региона. Он на примерах показал, что развитие Новосибирска возможно только вместе с эффективным развитием Новосибирской области . Мэр «ломает» бюрократические стереотипы, по которым глава города обязан заниматься исключительно вопросами городского хозяйства. Он пригласил к разработке «Стратегии-2030» горожан, пообещав, что этот документ не будет просто бюрократической «бумагой», которая ляжет под сукно на долгие годы. Разработанная экспертным сообществом стратегия должна работать на развитие города и максимально учитывать все пожелания новосибирцев.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов

— Я зафиксировал для себя все основные мысли, высказанные мэром в обращении «Новосибирск. Стратегия-2030», чтобы поразмышлять, выработать свой взгляд на озвученные проблемы. Есть два момента, на которые необходимо обратить особое внимание. Во-первых, Новосибирск — самое крупное в России муниципальное образование, его потенциал очень высок, а инфраструктура значительно отстаёт в развитии. Вопрос — как помочь городу в развитии, что можно сделать на региональном уровне, инициируя изменения федерального законодательства. Это чрезвычайно важный аспект, который обозначил мэр в своём обращении. Второе — это проблемы взаимоотношения города с сельскими территориями. Здесь надо соблюсти «баланс интересов». Чтобы молодёжь из сёл и районных центров не «перетекала» в мегаполис, а работала на своей земле, необходимо развивать сельскую экономику, и город может помочь в решении данной проблемы.

— Весь спектр вопросов, озвученных мэром в обращении, не раз обсуждался городским депутатским корпусом. Отрадно, что в «Стратегии-2030» речь шла не только о развитии города, но и области в целом. На мой взгляд, прозвучали очень правильные заявления, теперь очень важно претворить всё это в жизнь. Надо разработать реальные механизмы реализации стратегии, чтобы идея не «разбилась» о бюрократические препоны.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов

— Обращение мэра, в котором были озвучены десять «точек» роста мегаполиса, — это основа для дальнейшей работы. Экспертное сообщество, общественные организации, депутатский корпус получили реальную возможность принять активное участие в разработке «Стратегии» — документа, по которому будет развиваться город в ближайшем будущем. Ключевой тезис — это особый статус Новосибирска. Третий город в стране, решающий огромный спектр задач, должен иметь ресурсы для своего развития.