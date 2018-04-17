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Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля
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Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщается на странице в Twitter Cinemacanalplus.
"Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм «Нелюбовь», войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля наряду с Кейт Бланшетт", — говорится в сообщении.
Это подтвердил и генеральный директор фестиваль Тьерри Фремо в интервью радиостанции Europe 1. «Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», — сказал Фремо.
Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт.
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