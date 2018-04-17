Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля

"Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм «Нелюбовь», войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля наряду с Кейт Бланшетт ", — говорится в сообщении.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт.