Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает ScreenDaily.

О том, что Звягинцев приглашен в жюри, в новом интервью рассказал генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо

Андрей Звягинцев, в прошлом году получивший приз жюри Канна за «Нелюбовь», сейчас, по словам Фремо, проходит ускоренный курс английского языка, чтобы полноценно участвовать в обсуждениях конкурсных картин.