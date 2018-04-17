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Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
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Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает ScreenDaily.
О том, что Звягинцев приглашен в жюри, в новом интервью рассказал генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.
Андрей Звягинцев, в прошлом году получивший приз жюри Канна за «Нелюбовь», сейчас, по словам Фремо, проходит ускоренный курс английского языка, чтобы полноценно участвовать в обсуждениях конкурсных картин.
Ранее сообщалось, что фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.
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