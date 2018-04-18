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Назван полный состав жюри Каннского кинофестиваля
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Назван полный состав жюри Каннского кинофестиваля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Объявлен полный состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля под председательством Кейт Бланшетт, сообщил оргкомитет киносмотра.
Помимо российского режиссера Андрея Звягинцева, в жюри вошли французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чанг Чен, певица из Бурунди Хаджа Нин и американская сценаристка Ава Дюверней.
Ранее гендиректор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо рассказал, что получивший Каннском фестивале 2017 года приз жюри за фильм «Нелюбовь» Андрей Звягинцев сейчас проходит ускоренный курс английского языка, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в обсуждении фильмов-конкурсантов.
Жюри раздаст главные награды Каннского кинофестиваля 19 мая.
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