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Из-за отказа перевозить грузы НАТО «Русланом» пострадают и РФ, и альянс
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Из-за отказа перевозить грузы НАТО «Русланом» пострадают и РФ, и альянс 

Национальная Служба Новостей 18 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия может прекратить сотрудничество со странами НАТО в области перевозки негабаритных грузов самолётами Ан-124-100 «Руслан». Таким образом, контракт с десятью странами альянса, в том числе Францией, Германией, Польшей, Венгрией и другими, не будет продлеваться после 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли. Вместо этого компания «Волга-Днепр» сосредоточится на гражданских перевозках. Эксперты отмечают, что больше всего пострадает Франция, логистика военных операций которых усложнится.
Майор ВВС назвал провокацией разведку 22 иностранных самолётов вдоль границ РФ Майор ВВС, бывший лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН заявил, что из-за решения по «Русланам» пострадает и РФ, и страны НАТО.
«“Руслан” — довольно большой грузовой самолёт, который способен перевозить тяжёлые негабаритные грузы. Аналогов таких самолётов вообще нет. Для нас потеря заказов — это, естественно, потеря финансовых поступлений. Что касается французской компании, у них возникнут большие проблемы с доставкой таких грузов, их придётся поставлять по земле. Учитывая степень загруженности дорог, это увеличит сроки доставки. К тому же, некоторые негабаритные грузы придётся ещё больше разбирать. Так что пострадаем и мы, и они. Мы — в финансовом отношении, а они — потеряют возможность что-то перевозить по воздуху. А воздух — это время, сроки поставки», — заключил в эфире НСН Краснопёров.
Контракт на грузоперевозки со странами НАТО был подписан по тендеру на 2017-2018 годы. По данным немецких СМИ, в 2017 году «Волга-Днепр» выполнила полёты по контракту в общей сумме на 973 лётных часа.
Напомним, Ан-124-100 «Руслан» был разработан в Советском Союзе и до сих пор является самым крупным и грузоподъёмным грузовым лайнером в мире. Самолёт может перевозить грузы до 120 тонн. В то же время на борту могут находиться 7 человек в кабине сменного экипажа и 21 — в кабине обслуживающего персонала.
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