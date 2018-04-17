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Студент образовательного комплекса одержал победу на IV-й Московской компетентностной олимпиаде
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Студент образовательного комплекса одержал победу на IV-й Московской компетентностной олимпиаде 

Твоя Газета 30 минут назад
Фото: Твоя Газета
Студент образовательного комплекса «Юго-Запад» Александр Дмитриев стал победителем IV-й Московской компетентностной олимпиады, где он представил проект «Альтернативная энергетика».
На олимпиаде Александр представлял своей проект «Альтернативная энергетика», который заслужил высокую оценку жюри.
В проекте учитывались современные реалии, когда в мире остро стоит проблема исчерпаемости природных ресурсов и, как следствие, ухудшение экологии Земли.
— Технологии будущего ученые тесно связывают с экологически чистыми источниками энергии. Все больше владельцев частных домов обращаются к возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии, таким как ветровая, солнечная, гидроэнергия и геотермальная, — рассказал Саша. — В процессе работы над проектом я изучал материал об альтернативной энергетике, затем выбрал такой альтернативный источник энергии, который смог бы создать сам, и сделал его своими руками. В итоге я изготовил ветрогенератор, который крепится к летательным аппаратам и преобразует кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим преобразованием в электрическую энергию. И этот проект защитил на олимпиаде.
Остается добавить, что наставниками Александра Дмитриева были Марина Николаевна Жарикова и Сергей Николаевич Зобнин, которые теперь разделили с ним радость победы.
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