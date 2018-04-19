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В ПФР считают возможным достичь продолжительности жизни более 80 лет
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В ПФР считают возможным достичь продолжительности жизни более 80 лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть все возможности войти в клуб стран с продолжительностью жизни более 80 лет, задача достичь средней продолжительности жизни в 88 лет вполне достижима, заявил в четверг глава правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
"Клуб стран 80 плюс — он еще узок, но я считаю, что у нас есть все возможности туда войти", — заявил Дроздов на V Всероссийском Съезде гериатров и геронтологов.
"Продолжительность нашей жизни в начале 2000-х годов была 63-64 года. У мужчин вообще чуть больше 60 лет… С начала 2000 годов наша страна увеличила продолжительность жизни на 7 лет. Сейчас задача стоит 80 плюс — амбициозная задача, но, я считаю, что вполне достижимая", — добавил он.
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