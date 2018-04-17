Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает

За прошлый год губернатор Сергей Ситников заработал 2 миллиона 166 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Декларация опубликована на его сайте.

Как выяснилось, доходы главы Костромской области практически не изменились с 2012 года, когда он возглавил регион. В прошлом году цифра выросла, но оказалось, что это не увеличение зарплаты, а просто Сергей Константинович продал свой автомобиль. Сумма от продажи попала в доходы, хотя, как узнал KOSTROMA.TODAY, наличность губернатор в руках не держал — он сразу добавил к ней часть средств и купил новый автомобиль.

Кстати, возглавив Костромскую область, Сергей Ситников потерял в зарплате. В качестве главы федерального Роскомнадзора он зарабатывал почти на 400 тысяч больше.

Впрочем, намного богаче Сергея Ситникова и значительная часть костромских депутатах — мы подробно писали об их доходах. Кстати, и глава Костромы Юрий Журин в 2016 г. (более свежей информации пока нет) заработал почти как губернатор — 2 миллиона 30 тысяч рублей. У главы областной думы Алексея Анохина доход больше, чем у губернатора — 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Что касается транспорта, то Сергей Ситников, видимо, ценит надежность и проявляет некоторый консерватизм. Автомобиль у губернатора — Toyota Land Cruiser Prado (LC 150).

Кроме того — в его собственности моторная лодка «Сарепта». Это одна из самых популярных лодок, которые выпускали в советское время для туристических походов.

Лодку «Сарепта» ценят за надежность.

Считается, что она — надежная, устойчивая, и удобная. Сейчас, конечно, появились импортные варианты, но Сергей Ситников пока, видимо, менять ее не собирается.