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Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает
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Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает 

Kostroma.Today 29 минут назад
Фото: Kostroma.Today
За прошлый год губернатор Сергей Ситников заработал 2 миллиона 166 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Декларация опубликована на его сайте.
Как выяснилось, доходы главы Костромской области практически не изменились с 2012 года, когда он возглавил регион. В прошлом году цифра выросла, но оказалось, что это не увеличение зарплаты, а просто Сергей Константинович продал свой автомобиль. Сумма от продажи попала в доходы, хотя, как узнал KOSTROMA.TODAY, наличность губернатор в руках не держал — он сразу добавил к ней часть средств и купил новый автомобиль.
Кстати, возглавив Костромскую область, Сергей Ситников потерял в зарплате. В качестве главы федерального Роскомнадзора он зарабатывал почти на 400 тысяч больше.
Доходы других губернаторов на этом фоне, прямо скажем, заставляют завидовать. Например, губернатор не самой богатой Новгородской области Андрей Никитин в прошлом году заработал 12 миллионов рублей, глава Тувы Шолбан Кара-оол — 14 миллионов, глава Коми Сергей Гапликов — более 9 миллионов.
Впрочем, намного богаче Сергея Ситникова и значительная часть костромских депутатах — мы подробно писали об их доходах. Кстати, и глава Костромы Юрий Журин в 2016 г. (более свежей информации пока нет) заработал почти как губернатор — 2 миллиона 30 тысяч рублей. У главы областной думы Алексея Анохина доход больше, чем у губернатора — 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Что касается транспорта, то Сергей Ситников, видимо, ценит надежность и проявляет некоторый консерватизм. Автомобиль у губернатора — Toyota Land Cruiser Prado (LC 150).
Кроме того — в его собственности моторная лодка «Сарепта». Это одна из самых популярных лодок, которые выпускали в советское время для туристических походов.
Лодку «Сарепта» ценят за надежность.
Считается, что она — надежная, устойчивая, и удобная. Сейчас, конечно, появились импортные варианты, но Сергей Ситников пока, видимо, менять ее не собирается.
Напомним, апрель в России — время, когда чиновники и депутаты публикуют отчеты о своих доходах. Декларации уже опубликовали Президент и все члены правительства.
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