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В Кировском районе вновь объявилась «оппозиционная» свалка Навального
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В Кировском районе вновь объявилась «оппозиционная» свалка Навального 

v1.ru 26 минут назад
Фото: v1.ru
«Оппозиционная» свалка с закрашенной фамилией Алексея Навального в Кировском районе Волгограда вновь выползла из баков. По словам местных жителей, разогревшиеся на солнце отходы уже пустили неприятные ароматы.
— Долго жить в чистоте нам, видимо, не суждено, — рассказывает местная жительница Анастасия. — Месяц назад рабочие буквально отскребали мусор от земли — навели тут идеальный порядок. Выдохнув, они снова перестали вывозить отходы. Свалка успела выйти за пределы баков. Сейчас контейнеры почистили, а десятки мешков вокруг так и украшают пейзаж поселка Веселая Балка.
В управляющей компании ООО «ЖЭК» жителям домов рядом с многострадальной мусоркой посоветовали обратиться к мастерам на техучастке.
— Не знаю, есть ли у вас дворник, — ответила специалист по работе с населением. — Но мастера на техучастке точно работают. С 14:00 до 16:00 в понедельник, среду и пятницу жители могут написать заявление или просто договориться с ними об уборке. То, что местами в Кировском районе требуется капитальная зачистка, всем известно.
В начале марта жители домов в поселке Веселая Балка, так и не дождавшись визита коммунальщиков, решили придать им ускорения фамилией Алексея Навального. На следующей неделе дворники все же вспомнили о зловонной мусорке, но перед уборкой аккуратно закрасили фамилию оппозиционера. Лишь после этого отряд дворников расчистил территорию от старых мешков с отходами.
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