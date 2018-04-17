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СМИ: Объём средств россиян в банках с госучастием достиг 18,8 трлн рублей
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СМИ: Объём средств россиян в банках с госучастием достиг 18,8 трлн рублей 

RT на русском 28 минут назад
Объём средств россиян в банках с государственным участием достиг 18,8 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчёты «Эксперт РА».
По данным на март 2018 года, на депозитах находится 25,4 трлн рублей жителей страны. Около 74% всех средств граждан размещены в госбанках.
Тенденция перетока депозитов физлиц из частных в государственные банки отмечалась в последние два года.
Похожая картина наблюдается и в сегменте юрлиц. В настоящее время около 76% их вкладов находится в банках с госучастием (против 67% в 2016 году).
В феврале вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал законопроект о безотзывном вкладе.
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