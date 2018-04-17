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Путин в разговоре с Меркель заявил, что западные страны совершили акт агрессии против САР
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Путин в разговоре с Меркель заявил, что западные страны совершили акт агрессии против САР 

ТАСС 18 минут назад
ТАСС, 17 апреля. Путин в разговоре с Меркель заявил, что группа западных стран совершила акт агрессии против Сирии — Кремль.
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