Комитет экономического развития ищет претендентов на знак «Сделано в Ленобласти»

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области начал принимать заявки на право использования знака «Сделано в Ленинградской области».

Подать заявку на получение сертификата могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 47 регионе и осуществляющие производство товаров на территории Ленобласти. Заявки от товаропроизводителей области приниматься до 31 октября.

Предприятия, которые получат сертификат, смогут поместить на упаковку логотип «Сделано в Ленинградской области» и использовать его в течение трёх лет.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.