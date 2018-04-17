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Комитет экономического развития ищет претендентов на знак «Сделано в Ленобласти»
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Комитет экономического развития ищет претендентов на знак «Сделано в Ленобласти» 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области начал принимать заявки на право использования знака «Сделано в Ленинградской области».
Подать заявку на получение сертификата могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 47 регионе и осуществляющие производство товаров на территории Ленобласти. Заявки от товаропроизводителей области приниматься до 31 октября.
Предприятия, которые получат сертификат, смогут поместить на упаковку логотип «Сделано в Ленинградской области» и использовать его в течение трёх лет.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
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