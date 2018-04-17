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Челябинцы смогут купить бытовую технику премиум-сегмента
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Челябинцы смогут купить бытовую технику премиум-сегмента 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска смогут приобрести бытовую технику премиум-сегмента, посетив бутик производителя Bork, расположенный в ТРК «Алмаз». В магазине покупателям предложат познакомиться с актуальным ассортиментом, получить консультацию и забрать покупку самовывозом.
Как позиционирует себя Bork? В мире смартфонов признанным лидером верхнего ценового сегмента с отменным качеством, эталонным дизайном и функциональностью можно считать американскую корпорацию Apple с ее iPhone. Аналогичный производитель, но уже в категории мелкой бытовой техники — это производитель российского происхождения Bork, зарегистрированный в 2003 году в Германии.
Продукция Bork — кухонная техника, которая занимает нишу примиум. Это относительно дорогие, предельно качественные, долговечные, удобные и функциональные товары в стиле модерн. Производитель нацелен на тот сегмент потребителей, которые хотят пользоваться лучшей бытовой техникой и получать соответствующее обслуживание. По заявлению компании, подобная стратегия оправдывает себя даже в кризисное время, так как премиум-сегмент удерживает свои позиции.
Одно из отличительных качеств техники упомянутого производителя — это благородный дизайн, в который были инвестированы немалые средства. На определенных этапах производитель даже сотрудничал с той компанией, которая проектирует дизайн кухонной утвари для императорского стола в Японии. Большинство корпусов техники Bork выполнены в современном стиле, преимущественно с металлическим отливом, а техника, по заявлению представителей компании, обладает «мужским характером».
В последние несколько лет бренд часто входит в список лучших производителей в отдельных категориях на российском рынке — в том числе четвертое место в рейтинге соковыжималок и третье место в рейтинге грилей в стоимостном выражении. Общая прибыль компании составляет более 150 миллионов долларов, что говорит о высоком спросе на качественную кухонную технику у потребителя.
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