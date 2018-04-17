Представители региональных общественных палат будут представлены в избиркомах всех уровней

Полномочия наблюдателей на выборах, присутствующих от общественных палат субъектов Федерации, будут расширены. Соответствующий законопроект поддержали члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

С принятием закона Общественная палата (ОП) России и общественные палаты регионов получат право направлять наблюдателей в избиркомы всех уровней.

Нормы документа создают правовую основу для закрепления в региональном законодательстве права ОП РФ и общественных палат субъектов назначать наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления.

Раньше таким правом наблюдатели от ОП наделялись только на выборах президента. «Принятие закона позволит создать условия для общественного наблюдения на выборах и будет способствовать гласности деятельности избирательных комиссий», — отметил глава Комитета по Регламенту Андрей Кутепов

По данным Общественной палаты России, на выборах 18 марта работали 156 тысяч наблюдателей, из которых более 146 тысяч подготовили общественные палаты.