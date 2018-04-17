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Губернатор Мурманской области просит газифицировать регион до 2025 года
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Губернатор Мурманской области просит газифицировать регион до 2025 года 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Необходимо газифицировать Мурманскую область до 2025 года, сейчас в субъекте Федерации вообще нет природного газа, что тормозит развитие и увеличивает отток людей. Об этом заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках Дней региона.
Ковтун выступила с докладом «Комплексное развитие Мурманской области».
«Генеральная схема газоснабжения — 5 миллиардов кубометров газа в год. По словам Газпрома, мы должны потреблять 20 кубометров газа в год, мы же вместе с Карелией, которая тоже не газифицирована, можем потреблять 10 кубометров. Надо принять решение о газификации региона на период до 2025 года», — сказала Ковтун.
Она напомнила, что область вообще не газифицирована, а тепло завозится из Башкирии и Татарстана — до 300 тысяч тонн мазута в год для отопления.
«Одна тонна стоит 36 тысяч рублей, в сутки Мурманску только надо 60 тонн мазута. Если учесть, что отопительный сезон длится 320 дней, то мы тратим порядка 500 миллионов рублей на покупку тепла», — объяснила губернатор.
При этом она назвала одно из конкурентных преимуществ региона, которым управляет, — дешёвая электроэнергия. Всё благодаря атомной станции и 17 гидроэлектростанциям.
«При этом жизнь на севере зависит от комплексного взгляда, за счёт чего живут люди и за счёт чего могут себя обеспечивать. Мы за последние шесть лет ушли в минус по своему конкурентному преимуществу при этом. А люди голосуют ногами за качество жизни на севере — уезжают. Если раньше в области проживали 1,2 миллиона человек, то сейчас уже 750 тысяч.
После доклада губернатора вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин предложил разобраться с тарифами на электроэнергию.
«Не ясно, сколько средств идёт на генерацию, сколько идёт на доставку электроэнергии в сети. Может быть, стоит отдельно обсудить вопросы, связанные с электроэнергетикой и отоплением на его базе», — объяснил свою точку зрения сенатор.
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