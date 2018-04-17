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Глава Мурманской области в СФ призвала решить вопрос с газификацией региона
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Глава Мурманской области в СФ призвала решить вопрос с газификацией региона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, выступая на докладе на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, заявила о необходимости рационального использования конкурентных преимуществ региона и принятия решения о газификации региона на период до 2025 года, сообщила пресс-служба областного правительства.
По мнению главы региона, рациональное использование конкурентных преимуществ Мурманской области способно стимулировать экономическое развитие региона, обеспечить прорыв в повышении инвестиционной привлекательности края.
Ковтун подчеркнула необходимость принятия решения о газификации региона на период до 2025 года с учетом реализации различных самостоятельных проектов поставки природного газа, в том числе сооружения на территории Мурманской области инфраструктуры перевалки газа.
"Необходимо вернуться к рассмотрению на федеральном уровне вопроса о начале сооружения газопровода. Своевременное принятие такого решения даст мультипликативный эффект в целом ряде отраслей экономики региона. По нашим оценкам, речь идёт об утроении валового регионального продукта к 2035 году", — отметила Ковтун.
Как сообщила губернатор, потенциал потребления природного газа в Мурманской области оценивается в объеме почти 5 миллиардов кубометров в год. В том числе и с учетом планируемой диверсификации топливно-энергетического баланса области — сегодня более 80% теплогенерации в регионе производится на привозном мазуте.
По мнению главы региона, возможность использования газа в промышленных целях позволит не только дать толчок развитию действующих производств, но и создать новые промышленные предприятия в химической, газохимической и металлургической отраслях. Кроме того, Мурманская область обладает значительными экспортными возможностями.
Ковтун подчеркнула, что одно из главных конкурентных преимуществ области — сравнительно низкая стоимость электроэнергии — фактически полностью нивелируется принимаемыми на федеральном уровне решениями, и предложила внести изменения в правила оптового рынка электрической энергии и мощности, исключающие дополнительную ценовую нагрузку для Мурманской области.
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