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Около 3 тыс. терапевтов прошли обучение по новой специальности за два года в Москве
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Около 3 тыс. терапевтов прошли обучение по новой специальности за два года в Москве 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«Мы обучили за два года почти 3 тыс. терапевтов новой специальности. Конечно, это интенсивное обучение, и уровень врача обшей практики имеет определенные резервы, и мы постоянно этим заниматься, потому что считает, что врач общей практики стал основой московской поликлиники. Сегодня 76% врачей общей практики осуществляют участковый прием», — сказал А. Хрипун.
Кроме того, как сообщил А. Хрипун, шесть человек в рамках другого кадрового проекта «Лидер. Мед» получили назначения главных врачей столичных поликлиник. «6 тыс. человек заявились. Они все сегодня выразили свое пожелание по тому чему и где они хотят учиться, и мы их туда направляем, а шесть человек уже получили назначения главных врачей поликлиник», — сказал он.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, всего в 2017 г. обучение по различным программам повышения квалификации прошли свыше 41 тыс. медиков.
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