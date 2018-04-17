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Москалькова предложила разработать проект о сроках пребывания под стражей
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Москалькова предложила разработать проект о сроках пребывания под стражей 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Совету Федерации создать рабочую группу и совместно разработать законопроект, определяющий максимальный срок пребывания под стражей.
"Давайте создадим совместную рабочую группу и выработаем такой законопроект, он реально нужен людям", — сказала Москалькова во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Ранее на заседании омбудсмен заявила, что более 900 миллионов рублей выплатили гражданам России, чьи права были нарушены в ходе уголовно-процессуального производства, в 2017 году по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Она также сообщила, что в ее аппарат в прошлом году поступило больше обращений по поводу нарушений прав человека в этой сфере, чем в предыдущие периоды. Она особо отметила жалобы, касавшиеся сроков пребывания обвиняемых под стражей, что не регулируется российским законодательством.
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