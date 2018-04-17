Москалькова предложила разработать проект о сроках пребывания под стражей

"Давайте создадим совместную рабочую группу и выработаем такой законопроект, он реально нужен людям", — сказала Москалькова во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее на заседании омбудсмен заявила, что более 900 миллионов рублей выплатили гражданам России, чьи права были нарушены в ходе уголовно-процессуального производства, в 2017 году по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Она также сообщила, что в ее аппарат в прошлом году поступило больше обращений по поводу нарушений прав человека в этой сфере, чем в предыдущие периоды. Она особо отметила жалобы, касавшиеся сроков пребывания обвиняемых под стражей, что не регулируется российским законодательством.