«Выбор» представит новый вариант многоэтажки на месте «дома-убийцы» в Воронеже до конца весны

В строительной компании пообещали учесть все претензии градсовета к первому проекту. Компания «Выбор» до конца весны представит на градостроительном совете новый вариант жилого дома, который планируется построить на месте «дома-убийцы» на площади Ленина, 6. Об этом рассказала заместитель генерального директора компании «Выбор» Светлана Кузнецова в среду, 18 апреля. Первый проект градостроительный совет забраковал в декабре 2017 года. По словам Светланы Кузнецовой, сейчас рассматривается несколько вариантов этого объекта. Окончательное решение руководство компании примет до конца весны, тогда же проект представят на заседании регионального градостроительного совета. Светлана Кузнецова пояснила, что проектирование ведется с учетом замечаний, высказанных на градсовете. Основными из них было несоблюдение классических архитектурных пропорций здания, которое при той же высоте станет на этаж выше, чем существующий дом, дефицит парковочных мест и недостаточно бережное отношение к наследию архитектора Николая Троицкого. Первый вариант нового дома на площади Ленина, 6 разработали в ООО «УК „Жилпроект“. Предполагалось, что оно станет частью архитектурного ансамбля площади Ленина. Его главной архитектурной особенностью автор, главный архитектор „Жилпроекта“ Сергей Ушаков, назвал визуальную идентичность зданию-предшественнику, восстановленному после войны по проекту известного архитектора Николая Троицкого. Шестиэтажный новый дом не должен был превысить существующую пятиэтажку. Первый этаж планировали отвести под помещения общественного назначения — рестораны и магазины. Остальные были запроектированы как жилые, а верхние два — мансардные. Общая площадь помещений в здании должна была составить 9 тыс. кв. м, а расчетная численность жильцов — около 200 человек. При этом авторы проекта предусмотрели для их автомобилей всего восемь мест на гостевой стоянке. Остальные автомобили предложили оставлять на многоярусных подземных паркингах по соседству. Двухярусный паркинг под домом решили не строить, сославшись на трудности с переносом инженерных коммуникаций. Справка Дом построили в 1930-1931 годах по чертежам архитектора Мясниковой в стиле конструктивизм, который характеризовался строгостью, геометризмом и лаконичностью форм. Так называемый дом инженерно-технических работников учитывал современные политические реалии — считалось, что решенные бытовые проблемы позволят жильцам полностью сосредоточиться на строительстве социализма. Поэтому, кроме 50 обычных квартир и двух десятикомнатных квартир-коммун, в доме была столовая, ясли, прачечная и универмаг. В годы Великой Отечественной войны дом был разрушен. А в 1996 году произошел случай, который обеспечил зданию репутацию „дома-убийцы“. Обрушившийся кусок карниза убил проходившего пожилого мужчину, а школьница осталась инвалидом — девочке оторвало ступню. После этого с фасада дома сбили все декоративные элементы и демонтировали часть балконов, а само здание обнесли забором. В 2001 году его признали непригодным для проживания, жильцов решили переселить, а дом — снести. Расселение заняло более десяти лет. Компания „Выбор“ в 2017 году выкупила последние квартиры у владельцев расселённого дома и запланировала приступить к сносу здания и строительству нового в 2018 году Елена Гончарова