В Германии прошли обыски у членов радикальной организации

Германии прошли обыски у членов радикальной группировки «Северные орлы» (Nordadler), которые ставили своей целью «содействовать возрождению идей национал-социализма» в Германии. По месту жительства подозреваемых обнаружили оружие и материалы для создания взрывчатых веществ, сообщает телеканал ORF.

По данным федеральной прокуратуры, радикалы подозреваются в создании террористического объединения, которое намеревалось учинить расправу над политическими противниками. В настоящее время решается вопрос о задержании экстремистов. Обыски проводились в землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Бремене . Кроме того, был проведен обыск в земле Тюрингия у одного из активных сторонников экстремистов.

Группировка попала под наблюдение полиции в начале 2017 года при попытке приобрести оружие и амуницию, а также компоненты для создания взрывчатых веществ и зажигательных бомб.