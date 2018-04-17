Ещё
В Германии прошли обыски у членов радикальной организации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии прошли обыски у членов радикальной организации 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Германии прошли обыски у членов радикальной группировки «Северные орлы» (Nordadler), которые ставили своей целью «содействовать возрождению идей национал-социализма» в Германии. По месту жительства подозреваемых обнаружили оружие и материалы для создания взрывчатых веществ, сообщает телеканал ORF.
По данным федеральной прокуратуры, радикалы подозреваются в создании террористического объединения, которое намеревалось учинить расправу над политическими противниками. В настоящее время решается вопрос о задержании экстремистов. Обыски проводились в землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Бремене. Кроме того, был проведен обыск в земле Тюрингия у одного из активных сторонников экстремистов.
Группировка попала под наблюдение полиции в начале 2017 года при попытке приобрести оружие и амуницию, а также компоненты для создания взрывчатых веществ и зажигательных бомб.
Российская Газета: последние новости
Жителям СЗФО надоела некачественная горячая вода В Астраханской области засеют хлопком около 500 гектаров Петербург оказался на пороге "навигационного" кризиса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО213
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа36
Скрипалей отравили жидкостью72
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами155
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение