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Через два года парк рефрижераторных вагонов сойдет на нет, но перспективы его продления остаются призрачными
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Через два года парк рефрижераторных вагонов сойдет на нет, но перспективы его продления остаются призрачными 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, страна не первый год живем в условиях Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС), который действует с 2014 года.
"На сегодняшний день, мне кажется, этот документ с точки зрения вагонов, уже касается и рефрижераторного рынка. Данный документ уже затронул деятельность практически всех типов подвижного состава. Сначала полувагоны, была тема их списания, затем продления срока службы, но этого не произошло. Затем на этот путь встали представители химической отрасли, которые перевозили грузы в цистернах. Они тоже планировали продление, но этого не случилось. Разговоры велись и о зерновозах, в условиях больших урожаев, вагоны предлагалось не списывать, однако и тут продления срока не удалось добиться. У нас есть еще два года, после чего рефрижераторный парк сойдет на нет. И есть риск, что по истечении этого срока, появятся такие же письма с просьбой о продлении срока службы. Но это совершенно не будет значить, что сроки службы рефрижераторных вагонов будут продлены. поэтому компания старается разработать наиболее оптимальный подвижной состав для данного сектора", — прокомментировал он.
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