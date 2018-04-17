Немаленькие деньги — на добрые дела. Как получить грант на продвижение идеи

Людям с идеями в голове станет проще продвигать свои проекты и получать финансовую помощь от округа. Региональная власть решила ввести новый порядок для социально ориентированных некоммерческих организаций — подать заявку на грант и получить деньги можно будет по принципу «одного окна».

Местные, отзывчивые, активные

Если раньше финансовую помощь НКО предоставляли не очень быстро, и приходилось побегать, то теперь гранты губернатора на развитие общественных инициатив будет распределять один оператор — Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

«Нам неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что мы просто не знали, куда обратиться, в какой департамент подать заявку. Сейчас, когда это все будет в единой форме и на одной площадке, это, конечно, более удобно. И больше людей сможет получить финансовую опору для своих инициатив», — считает жительница Ханты-Мансийска Яна Вознюк.

«Наши общественники, которые уже попробовали подавать заявки электронно на президентские гранты, оценили предоставленную возможность и вышли с инициативой к губернатору Югры Наталье Комаровой сделать подобную площадку в Югре. Глава округа просьбу поддержала», — рассказала предысторию генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанна Котова.

Заявки на получение субсидии можно будет подать в электронном виде на площадке портала развития гражданского общества «Югражданин.рф».

«Новая система проведения конкурсов предусматривает упрощенную подачу заявок от некоммерческих организаций на региональные гранты. Будет единая процедура оформления и оценки проектов и единая форма отчетности, и, значит, система станет более прозрачной», — добавила Жанна Котова.

Конкурс на гранты губернатора региона будут проводить два раза в год. Свои заявки могут подать только те социально ориентированные некоммерческие организации, которые работают на территории округа. Социальные инновации — это новые проекты, которые направляют на внедрение новых или значительно улучшенных практик, методов в работе организации, что позволит в разы улучшить их работу, а значит — повысить качество жизни жителей Югры.

«Сейчас у многих при подаче заявок возникает сложность в детализированном описании проекта: актуальность, мероприятия и бюджет. И когда люди начинают свой проект «проводить в жизнь», выясняется, что на это нет ресурсов. Поэтому важно все проработать на начальном этапе. Сначала нужно увидеть проблему, ее актуальность, а потом предложить решение. А не наоборот», — предложила Жанна Котова.

Проекты будут оценивать, прежде всего, по социальной значимости, соответствию предлагаемых мероприятий — целям и задачам проекта, а также возьмут в расчет соотношение расходов и ожидаемых результатов.

Также важными критериями оценки станут масштабность проекта, наличие у общественников опыта по успешной реализации программ по заявленному направлению, компетентность команды и информационная открытость организации.

И чтобы никто не ушёл обиженный

По мнению самих югорчан, нововведение по упрощенной схеме грантовой помощи существенно облегчит жизнь активистов округа, желающих позаботиться о ближнем.

Жительница окружной столицы Яна Вознюк участвует в краудсорсинговом проекте «Поддержка гражданских инициатив Югры», организаторами которого стали окружной департамент общественных и внешних связей и Центр «Открытый регион».

«Краудсорсинговый проект проводится при непосредственном участии представителей социально ориентированных общественных организаций и частных инициаторов. Он направлен на реформу существующей системы государственной поддержки добрых дел, которые сами жители хотят организовать. Обсуждаются различные способы упрощения процедуры участия в грантовых конкурсах, мы выявляем существующие проблемы и трудности в работе с социальными проектами», — рассказала Яна Вознюк.

А совсем недавно ее личный проект «Добрый семейный фестиваль» выиграл сразу два гранта: один — окружного департамента образования и молодежной политики, а второй предоставила нефтяная компания.

«В какой-то момент мне захотелось сделать что-то полезное и интересное для нашего города. У меня было несколько идей, которые хотелось воплотить в жизнь, но решила все-таки начать с доброго семейного фестиваля. Это площадка для полезного и активного проведения выходных. В рамках фестиваля будут работать ярмарки детской одежды и подержанных товаров, а также изделий ручной работы, организуем фотозоны, мастер-классы по рукоделию, семейные конкурсы и детские развлекательные программы, проведем открытые лекции и беседы с психологами, спортивными инструкторами. Главная задача фестиваля — сделать так, чтобы каждый член семьи нашёл для себя занятие по душе, и вся семья в целом провела это время с пользой. Фестиваль планируем проводить два раза в год, а между фестивалями будет организован цикл семейных мастер-классов», — рассказала руководитель и инициатор проекта.

Лайфхак от мастера

Еще одна жительница Ханты-Мансийска Кристина Петелина, благодаря грантовому «вливанию», уже реализовала свой проект «Аллея мастеров» в прошлом году.

«Аллея мастеров — идея по созданию творческого пространства для молодежи, занимающейся различными видами ручной работы. Это мобильная площадка мастеров города Ханты-Мансийска, на которой предлагают товары и изделия рукодельниц города и которая обязательно включает в себя бесплатные мастер-классы для гостей и жителей Ханты-Мансийска. Во время работы аллеи проходит благотворительная акция — каждый мастер отдает 15% от продаж в помощь детям, нуждающимся в оперативном лечении», — рассказала Кристина.

Она поделилась своим рецептом удачной задумки. Чтобы получить грант, «проект должен быть реальным, его цели — достижимыми и социально значимыми для вашего муниципалитета или всего округа. Ну, и конечно, нужно выполнить все условия организатора конкурса: правильно заполнить заявку, оформить презентацию, вовремя отправить на конкурс».

КСТАТИ:

Новая система получения грантовой господдержки в Югре заработает с 2019 года.