Мобильный офис ПФР по Адыгее побывал в четырех населенных пунктах

В период с 4 по 12 апреля мобильный офис Пенсионного фонда побывал в Кошехабльском, Гиагинском и Красногвардейском районах, а также в станице Ханской — сельском населенном пункте, подчиненном администрации города Майкопа

Согласно полученной от специалистов клиентских служб УПФР информации, в ходе выездных приемов ими были приняты 54 человека. В основном, за пенсионной помощью обращались люди преклонного возраста и маломобильные граждане, которые не всегда имеют возможность побывать в районном центре, рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

Как отметили представители Пенсионного фонда, главами и администраторами сельских поселений была оказана действенная поддержка в вопросах, связанных с оповещением жителей и предоставлением наиболее удобных для большинства сельчан мест приема.

Согласно утвержденному в Отделении ПФР графику, работа мобильной клиентской службы ОПФР по РА, запланированная на текущий месяц, продолжится в Майкопском районе. 19 апреля, с 10.00 до 12.00, квалифицированную помощь и необходимые разъяснения сотрудников Пенсионного фонда смогут получить жители станицы Новосвободной.