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Мобильный офис ПФР по Адыгее побывал в четырех населенных пунктах
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Мобильный офис ПФР по Адыгее побывал в четырех населенных пунктах 

АиФ Адыгея 45 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Мобильная клиентская служба (МКС) Отделения ПФР по Адыгее продолжает свою работу, запланированную на текущий месяц.
В период с 4 по 12 апреля мобильный офис Пенсионного фонда побывал в Кошехабльском, Гиагинском и Красногвардейском районах, а также в станице Ханской — сельском населенном пункте, подчиненном администрации города Майкопа.
Согласно полученной от специалистов клиентских служб УПФР информации, в ходе выездных приемов ими были приняты 54 человека. В основном, за пенсионной помощью обращались люди преклонного возраста и маломобильные граждане, которые не всегда имеют возможность побывать в районном центре, рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
Как отметили представители Пенсионного фонда, главами и администраторами сельских поселений была оказана действенная поддержка в вопросах, связанных с оповещением жителей и предоставлением наиболее удобных для большинства сельчан мест приема.
Согласно утвержденному в Отделении ПФР графику, работа мобильной клиентской службы ОПФР по РА, запланированная на текущий месяц, продолжится в Майкопском районе. 19 апреля, с 10.00 до 12.00, квалифицированную помощь и необходимые разъяснения сотрудников Пенсионного фонда смогут получить жители станицы Новосвободной.
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