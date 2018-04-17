Ещё
Орешкин: Госсовет рассмотрит эффективность управления госимуществом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин: Госсовет рассмотрит эффективность управления госимуществом 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госсовет посвятит одно из заседаний в 2018 году вопросу повышения эффективности управления госимуществом, заявил на коллегии Росимущества министр экономического развития Максим Орешкин.
"Я думаю, что очень важным событием в этом году будет Государственный совет по управлению имуществом, на котором мы увидим реформу для Росимущества. Росимущество должно видоизменяться", — сказал Орешкин.
По его словам, сейчас вопросы приватизации и управления имуществом становятся «более точечными». «Эти точечные истории должны быть гораздо умнее. Поэтому надо смотреть, какие форматы изменений Росимущества сделать для того, чтобы добиваться поставленных целей, а сотрудникам Росимущества получать достойную зарплату», — сказал Орешкин.
Реформа по изменению структуры Росимущества, позволяющая экономить деньги и формировать источники повышения зарплат сотрудникам территориальных управлений ведомства в будущем, уже ведется в регионах, сказал он.
ТАСС: последние новости
Патриарх Кирилл на Радоницу совершит поминовение усопших в Архангельском соборе Кремля Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода Аксенов: приглашенные на ЯМЭФ иностранцы не отказываются от поездки, несмотря на давление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю135
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа163
Крымский мост потроллил Украину152
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой82
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма124
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение