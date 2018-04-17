Орешкин: Госсовет рассмотрит эффективность управления госимуществом

"Я думаю, что очень важным событием в этом году будет Государственный совет по управлению имуществом, на котором мы увидим реформу для Росимущества. Росимущество должно видоизменяться", — сказал Орешкин.

По его словам, сейчас вопросы приватизации и управления имуществом становятся «более точечными». «Эти точечные истории должны быть гораздо умнее. Поэтому надо смотреть, какие форматы изменений Росимущества сделать для того, чтобы добиваться поставленных целей, а сотрудникам Росимущества получать достойную зарплату», — сказал Орешкин.

Реформа по изменению структуры Росимущества, позволяющая экономить деньги и формировать источники повышения зарплат сотрудникам территориальных управлений ведомства в будущем, уже ведется в регионах, сказал он.