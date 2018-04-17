«Ростелеком» и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018»

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей Интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

Мои интернет-достижения;

Интернет-предприниматель, интернет–работодатель;

Моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в сети интернет;

Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

Выявление наиболее активных регионов;

Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.