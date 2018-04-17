«Ростелеком» и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018» 

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей Интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
Мои интернет-достижения;
Интернет-предприниматель, интернет–работодатель;
Моя общественная интернет-инициатива.
Цели конкурса:
Популяризация обучения работе в сети интернет;
Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
Выявление наиболее активных регионов;
Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.