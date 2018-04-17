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Кишечную палочку нашли в мясе, которое поставляли в детсад Копейска
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Кишечную палочку нашли в мясе, которое поставляли в детсад Копейска 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Мясо с бактериями группы кишечной палочки нашли при проверке в одном из детсадов Копейска, сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Во время осмотра цехов предприятия-поставщика выяснилось, что продукцию производили и хранили с нарушениями. Так, в помещении, где разделывали туши, не было приборов, контролирующих температуру воздуха, а мясные продукты в холодильниках хранились вплотную к стенам. Специалисты отмечают, что именно это и могло стать причиной появления бактерий в мясе.
«ООО «Мясное раздолье» переведено на режим усиленного лабораторного контроля. В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции (говядина бескостная жилованная, замороженная в блоках) будут отбираться пробы для проведения в ФГБУ «Челябинская МВЛ» лабораторных исследований на содержание в выработанной мясной продукции микробиологического показателя, бактерий группы кишечной палочки», — пояснили в Россельхознадзоре.
В ведомстве также подчеркнули, что предприятие будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано.
Справка:
Патогенные разновидности кишечной палочки вызывают инфекционно-воспалительные заболевания органов пищеварительного тракта. Кишечная палочка существует и размножается при температуре окружающей среды на уровне 37 градусов. Сохраняет свою жизнеспособность, попадая в водоемы, почву и продукты.
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