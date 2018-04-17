Кишечную палочку нашли в мясе, которое поставляли в детсад Копейска

Мясо с бактериями группы кишечной палочки нашли при проверке в одном из детсадов Копейска , сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Во время осмотра цехов предприятия-поставщика выяснилось, что продукцию производили и хранили с нарушениями. Так, в помещении, где разделывали туши, не было приборов, контролирующих температуру воздуха, а мясные продукты в холодильниках хранились вплотную к стенам. Специалисты отмечают, что именно это и могло стать причиной появления бактерий в мясе.

«ООО «Мясное раздолье» переведено на режим усиленного лабораторного контроля. В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции (говядина бескостная жилованная, замороженная в блоках) будут отбираться пробы для проведения в ФГБУ «Челябинская МВЛ» лабораторных исследований на содержание в выработанной мясной продукции микробиологического показателя, бактерий группы кишечной палочки», — пояснили в Россельхознадзоре

В ведомстве также подчеркнули, что предприятие будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Справка:

Патогенные разновидности кишечной палочки вызывают инфекционно-воспалительные заболевания органов пищеварительного тракта. Кишечная палочка существует и размножается при температуре окружающей среды на уровне 37 градусов. Сохраняет свою жизнеспособность, попадая в водоемы, почву и продукты.