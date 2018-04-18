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Администрация Копейска прокомментировала случай с кишечной палочкой в мясе
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Администрация Копейска прокомментировала случай с кишечной палочкой в мясе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники детсада, куда поставщик привёз мясо с кишечной палочкой, вовремя отказались от опасного продукта, и он не попал в пищу детям, сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» в администрации Копейского городского округа.
«На самом деле ситуация произошла в феврале 2018 года. Во время очередной поставки продукции ООО «Мясное раздолье» в детский сад № 52 сотрудники остались недовольны внешним видом мяса и отказались его принимать. Более того, заведующая детским садом приняла решение отправить продукцию на экспертизу, которая и установила наличие кишечной палочки», — рассказала Начальник отдела по связям с общественностью администрации КГО Наталья Чабан.
Напомним, о выявлении опасных бактерий в продукции, которая предназначалась для питания детсадовцев, ранее сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В ходе проверки выяснилось, что поставщик не соблюдал условия разделки и хранения мяса, предприятие привлекли к административной ответственности.
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