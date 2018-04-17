Таможне передадут функции санитарного и ветеринарного контроля на границе

По словам первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Татьяны Голендеевой, в настоящее время в пунктах пропуска на границе одновременно работают пограничники, таможенники, специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«Предлагаемый закон позволяет упорядочить деятельность всех контролирующих органов в пунктах пропуска в рамках «одного окна». Это позволит ускорить пересечение границы», — уточнила она.

Однако первый зампред комитета Сергей Лисовский подчеркнул, что дискуссионным представляется вопрос о возможной утрате на границе контроля над качеством поступающей продукции, так как таможенники станут выполнять несвойственные для них функции.

Отвечая на вопрос сенатора, Голендеева подчеркнула, что таможенная служба «ни в коем случае не будет перенимать все функции контролирующих органов».

Для ускорения процесса прохождения границы будет применяться специально разработанная система предварительного информирования о прохождении подкарантинных грузов. Данная система была разработана совместно экспертами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.