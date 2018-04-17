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Яму в поселке Гвардейский засыпали сразу после критики Травникова
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Яму в поселке Гвардейский засыпали сразу после критики Травникова 

Все новости Новосибирской области 44 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, что 16 апреля на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал усилить меры безопасности при проведении инженерных работ на придомовых территориях — незамедлительно отреагировать на информацию о неогороженной яме, заполненной водой, на территории поселка Гвардейский Калининского района Новосибирска.
Руководитель региона напомнил о трагедии в Колывани, где в начале февраля в коммунальной яме утонули два мальчика. Потенциально опасный объект в поселке Гвардейский должен быть ликвидирован в кратчайшие сроки.
В тот же день, 16 апреля, специалисты Калининской районной административно-технической инспекции выявили нарушения при проведении земляных работ по адресу: улица Лейтенанта Амосова, 68. Для ликвидации неисправности на кабельной линии электропередачи специалистами сибирского филиала АО «Оборонэнерго» 6 апреля выполнялись работы по разрытию.
После того как аварийная ситуация была устранена, специалисты выставили ограждение по периметру. Однако место разрытия не привели в первоначальное состояние — не была проведена обратная отсыпка.
Как выявили специалисты администрации Калининского района, работы по разрытию проводились с нарушением требований Порядка проведения земляных работ на территории Новосибирска № 3500 от 11.04.2012, а именно: не было получено разрешение. За это правонарушение в отношении сибирского филиала АО «Оборонэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении.
16 апреля обратная засыпка выполнена, угроза жизни и здоровью горожан устранена.
«Самая основная задача региональных властей — безопасность граждан. В первую очередь — безопасность детей», — сказал на оперативном совещании Андрей Травников.
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