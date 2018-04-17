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С. Собянин поручил уделить внимание качеству курсов повышения квалификации для столичных медиков
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С. Собянин поручил уделить внимание качеству курсов повышения квалификации для столичных медиков 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Об этом он заявил в ходе заседания президиума правительства города.
«Нужно уделять внимание не столько количеству обученных, повысивших свою квалификацию, а тому, как это происходит. Мы договаривались с вузами, чтобы они усилили эту работу. Говорили о выделении для них грантов поддержки, чтобы они развивали материальную базу для повышения квалификации. Надо заниматься», — сказал С. Собянин.
В свою очередь руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отметил, что запущен кадровый проект «Московский врач», представляющий собой городской стандарт повышения квалификации врачей, успешно сдали и получили соответствующий статут 20% от общего числа экзаменующихся.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума, статус «Московский врач» получили 165 врачей.
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