С. Собянин поручил уделить внимание качеству курсов повышения квалификации для столичных медиков

Об этом он заявил в ходе заседания президиума правительства города.

«Нужно уделять внимание не столько количеству обученных, повысивших свою квалификацию, а тому, как это происходит. Мы договаривались с вузами, чтобы они усилили эту работу. Говорили о выделении для них грантов поддержки, чтобы они развивали материальную базу для повышения квалификации. Надо заниматься», — сказал С. Собянин.

В свою очередь руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отметил, что запущен кадровый проект «Московский врач», представляющий собой городской стандарт повышения квалификации врачей, успешно сдали и получили соответствующий статут 20% от общего числа экзаменующихся.

Как сообщается в материалах к заседанию президиума, статус «Московский врач» получили 165 врачей.